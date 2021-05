Studie: Grundsteuer B in Rheinland-Pfalz am niedrigsten

Berlin/Mainz Hauseigentümer in größeren rheinland-pfälzischen Städten müssen einer Studie zufolge am wenigsten Grundsteuer B für ihre Immobilien bezahlen. Im Schnitt sind es 385 Euro im Jahr für ein Standard-Einfamilienhaus, wie eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln im Auftrag des Eigentümerverbandes Haus&Grund ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Das IW hat die Grundsteuern der 100 größten deutschen Städte miteinander verglichen. Mit Koblenz und Ludwigshafen (gemeinsam auf Platz 7) sind gleich zwei Städte aus Rheinland-Pfalz unter den Top 10 der Städte mit der niedrigsten Grundsteuer gelandet. Es folgen Kaiserslautern (17./390 Euro) und Worms (20./398 Euro). Mainz und Trier landeten auf Platz 24 (407 Euro Grundsteuer pro Jahr). Bundesweit am tiefsten müssen demnach Immobilienbesitzer in Witten in Nordrhein-Westfalen in die Tasche greifen, dort werden für ein Standard-Einfamilienhaus 771 Euro im Jahr fällig.