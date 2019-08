Studie: Große Akzeptanz von Sportsponsoring

Frankfurt/Main Das Sportsponsoring hat im Vergleich zu anderen Werbeformen einen sehr guten Ruf. Die Akzeptanz bei den markenaffinen Befragten einer von der Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter (VSA) in Auftrag gegebenen und am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Studie liegt bei 87 Prozent.

Für 63 Prozent hat Sportsponsoring ein positives Image. Es werde als zeitgemäßes Kommunikationsinstrument wahrgenommen und aus Konsumentensicht als „sympathisch“ und „glaubwürdig“ angesehen.

Sport ist laut der Studie zudem „der Aufmerksamkeitssieger“ im Bereich Social Media. Bei den markenaffinen Befragten seien die Aufmerksamkeitswerte für Sport im Vergleich zu anderen Themen bereits am stärksten. Er setzte sich erfolgreich von den Bereichen Musik, Politik, Zeitgeschehen, Mode und Wirtschaft/Finanzen ab.

„Sportsponsoring liefert die Antworten auf die Bedürfnisse des modernen Werbemarktes nach einzigartigen, emotionalen und hoch relevanten Inhalten und integrierter 360-Grad-Kommunikation“, sagte Denni Strich, VSA-Vorstand Finanzen und Marketingdirektor des Deutschen Fußball-Bundes.