Studie: Gefahr von Gastronomiepleiten stark gestiegen

„Geschlossen“ steht auf dem Zettel im Aushang eines Restaurants in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel warnt angesichts der Corona-Krise vor deutlich mehr Pleiten in der hessischen Gastronomie. Stand Ende Oktober seien 12,8 Prozent der Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés im Land insolvenzgefährdet, heißt es in einer Analyse von Donnerstag.

Das sei ein Anstieg von gut 50 Prozent zum Februar - bevor Gastronomen in der ersten Corona-Welle schließen mussten. Damals hatte Crif Bürgel 8,1 Prozent der Gastronomieunternehmen als insolvenzgefährdet eingestuft.

Im Bundesländer-Vergleich stehen Gastronomen in Hessen neben solchen in Bayern und Baden-Württemberg damit noch relativ gut da. Weit höher ist der Anteil insolvenzgefährdeter Betriebe in Sachsen-Anhalt (20,1 Prozent), Sachsen (19,1 Prozent) und Berlin (17,2 Prozent).