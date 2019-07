Studie: Finanzlage von Kommunen bleibt bedrohlich

Verschiedene Geldscheine liegen auf einem Tisch. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Gütersloh Trotz seit Jahren brummender Konjunktur ist die Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz einer Studie zufolge weiter sehr problematisch. Von den bundesweit 20 Kommunen mit den höchsten Kassenkreditschulden waren 2017 allein zehn in Rheinland-Pfalz, wie die Bertelsmann-Stiftung in ihrem am Dienstag publizierten Finanzreport 2019 schreibt.

Schon seit 2012 und weiterhin die höchstverschuldete Kommune Deutschlands ist Pirmasens mit 8239 Euro je Einwohner. Die Stadt benötige theoretisch die Steuereinnahmen aus acht Jahren, um die Kassenkredite abzutragen.

Auf Rang drei folgt in der Bertelsmann-Statistik Kaiserslautern (6843), auf sieben liegt Zweibrücken (5228), auf acht Ludwigshafen (4638) vor dem Kreis Kusel (4222) und Trier (4178). Unter den ersten 20 finden sich außerdem noch Worms, Frankenthal, Mainz und der Kreis Birkenfeld.

Die Bertelsmann-Stiftung bezeichnet die Ausmaße der Kassenkredite in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen als bedrohlich und schreibt von einer größer werdenden Kluft zwischen armen und reichen Städten. Hohe Schuldenberge bei steigenden Kosten für Hartz-IV-Empfänger und hohe Haushaltsdefizite setzten schwache Kommunen unter Druck, die ohnehin schon starken Kommunen profitieren hingegen kräftig von der Wirtschaftslage. Entsprechend stark variiere die Belastung durch Kassenkredite in den Ländern.