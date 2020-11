Studie des VBE: Unterricht an Förderschulen sinnvoll

Mainz 77 Prozent der Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz halten einer Studie des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) zufolge einen gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung zur Zeit nicht für sinnvoll.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen würden sie den Unterricht von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eher an Förderschulen empfehlen. „Eine erschreckende Zahl“, kommentierte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold die Ergebnisse am Montag in einer Video-Pressekonferenz. An der repräsentativen Forsa-Umfrage waren 154 Lehrkräfte aus Rheinland-Pfalz beteiligt. Bundesweit waren es 2 127. In Rheinland-Pfalz gibt es laut VBE 296 inklusive Schwerpunktschulen.