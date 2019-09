Studie: Azubi-Stellen in Rheinland-Pfalz häufig unbesetzt

Mainz Betriebe in Rheinland-Pfalz und mögliche Azubis finden oft nicht zusammen. Das geht aus einer Studie zur beruflichen Bildung hervor, deren Ergebnisse die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch veröffentlichte.

Bei mehr als der Hälfte der Stellen gebe es zwar interessierte Jugendliche in der entsprechenden Region. Allerdings sei trotzdem kein Vertrag abgeschlossen worden, oft weil der Ausbilder den Bewerber oder der potenzielle Azubi den Betrieb nicht geeignet gefunden habe. Ein anderer Grund für die offenen Stellen: Die Berufswünsche und die Ausbildungsplätze passen laut Studie bei etwa einem Drittel der Fälle nicht zueinander. Bei Elektro-, Informatik- und Metallberufen gebe es beispielsweise deutlich mehr Bewerber als Angebote.

Dietmar Muscheid, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz/Saarland, sieht die Betriebe in der Pflicht, attraktiver zu werden. „Es sind die Branchen, die die schlechtesten Ausbildungsbedingungen bieten, die keine Auszubildenden finden“, sagte er am Mittwoch. Die Landesregierung und Arbeitsagentur müssten zudem konkrete Maßnahmen aufzeigen, um zu verhindern, „dass so viele junge Menschen auf dem Weg von der Schule ins Berufsleben auf der Strecke bleiben“.