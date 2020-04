Studenten beteiligen sich an neuem Infektions-Meldesystem

Saarbrücken Zwei Informatik-Studenten aus dem Saarland beteiligen sich an der Entwicklung eines neuen Systems zur Erfassung von Corona-Infektionsfällen. Das sogenannte Infektionsmelde- und Informationssystem (IMIS) soll den kompletten Verlauf einer Infektion, vom Anfangsverdacht über die Diagnose bis zur Meldung, dokumentieren und Abläufe vereinfachen, wie die Universität des Saarlandes am Mittwoch mitteile.

Wann und ob IMIS an den Start geht, steht noch nicht fest. Derzeit läuft laut dem IMIS-Team der Antrag für eine staatliche Förderung, auch Pilotprojekte in ersten Gesundheitsämtern seien in Planung.