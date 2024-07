Video-Aktion Student erschleicht sich Grimme-Preis

Das Grimme-Institut lässt sich nach eigenen Angaben zurzeit anwaltlich beraten. „Bei dem in Rede stehenden Sachverhalt handelt es sich um eine arglistige Täuschung, die Grenzen überschreitet“, heißt es. Der 33-jährige Student sagt dazu: „Ich bin theoretisch gesprächsoffen und ich will niemandem schaden.“ Prinzipiell sei er bereit, den Preis zurückzugeben. „Sein“ Grimme-Preis steht so lange bei ihm zu Hause auf dem DVD-Regal.