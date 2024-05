Krankenhäuser Strukturen des Unimedizin-Vorstands sollen verändert werden

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Strukturen im Vorstand der vor großen Herausforderungen stehenden Unimedizin Mainz als wichtigster Landesbeteiligung verändern. Das sieht ein Entwurf für eine Novelle des Universitätsmedizingesetzes vor, den das Kabinett am Dienstag beraten hat. Gestärkt werden soll unter anderem die Position der Pflege, auch soll künftig eine flexiblere Aufgabenverteilung in dem Leitungsgremium möglich sein, wie das Wissenschafts- und Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Der Entwurf solle noch vor der Sommerpause im Parlament eingebracht werden.