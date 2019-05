Stromdieb fliegt auf: Haft

Der Schattenriss eines Mannes ist in der Justizvollzugsanstalt in einer Tür zu sehen. Foto: Felix Kästle/Archivbild.

Rockenhausen Weil er unerlaubt aus einer Steckdose Strom abgezapft hat, sitzt ein 61-Jähriger in Haft. Der Versorger hatte dem Mann aus dem Donnersbergkreis den Strom abgedreht, wie die Polizei am Dienstag in Rockenhausen mitteilte.

Der Mann habe ein Kabel von seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in den gemeinschaftlichen Flur verlegt und dort an eine Steckdose angeschlossen.