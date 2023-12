Mainz Stromausfall: Unimedizin nimmt keine weiteren Patienten auf

Mainz · Wegen des großflächigen Stromausfalls in der Stadt nimmt die Universitätsmedizin Mainz aktuell keine weiteren Patienten auf. Dies geschehe vorsorglich, hieß es am Samstag. „Wir gehen jedoch davon aus, dass keine Verlegungen in andere Krankenhäuser erforderlich sein werden.“

09.12.2023 , 15:21 Uhr

Am Samstagmittag hatte es in Teilen von Mainz einen großflächigen Stromausfall gegeben. Auch die Unimedizin mit mehreren Kliniken sei von dem Stromausfall betroffen gewesen. „Kritische Bereiche wie OP-Räume und Intensivstationen sind über eine Notstromversorgung abgesichert“, so die Einrichtung. Die Stromversorgung sei aber schon wieder hergestellt worden. „Verschiedene Systeme wie Labordiagnostik und Bildgebung werden nun nach und nach überprüft und sukzessive wieder hochgefahren.“ © dpa-infocom, dpa:231209-99-237195/2

(dpa)