Notfälle Stromausfall in Teilen von Mainz

Mainz · In Teilen von Mainz ist am Samstag der Strom ausgefallen. „Teilweise sind Ampelanlagen ausgefallen, ebenso die Festnetztelefonie“, teilte die Polizei am Mittag mit. Um kurz vor 12.00 Uhr sei es in Teilen der Mainzer Innenstadt sowie in Teilen von Mombach und Gonsenheim zu dem Stromausfall gekommen.

09.12.2023 , 12:53 Uhr

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wie viele Menschen betroffen waren, war zunächst unklar. Die Stadtwerke Mainz suchen zurzeit nach der Ursache. Feuerwehr und Polizei seien weiterhin über den Notruf erreichbar, hieß es. Die Polizei forderte die Menschen auf, den Notruf nur in dringenden Fällen zu wählen. © dpa-infocom, dpa:231209-99-235813/2

(dpa)