Ursachensuche Stromausfall in Ludwigshafen

Ludwigshafen · In Ludwigshafen ist es am Freitag zu einem Stromausfall gekommen. „Momentan haben wir Stromausfall in einigen Stadtteilen und in Grünstadt und einem Nachbarort“, teilte am Abend ein Polizeisprecher mit.

10.03.2023, 21:47 Uhr

„Derzeit arbeiten Feuerwehr und Pfalzwerke an der Behebung.“ Auch etwa Straßenbahnen in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz seien betroffen. Dem Sprecher zufolge war der Strom gegen 19.15 Uhr ausgefallen. Der Grund war zunächst unklar. Der Rhein-Neckar-Verkehr teilte mit, es komme im gesamten rnv-Verkehrsgebiet Ludwigshafen zu massiven Fahrtausfällen. Die rheinüberquerenden Bahnlinien 4/4A, 6/6A, 7 und 9 EX würden in Mannheim weiträumig umgeleitet. © dpa-infocom, dpa:230310-99-909619/2

(dpa)