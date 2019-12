Strom wird für viele Haushalte teurer

Frankfurt/Main/Mainz/Saarbrücken Zum Jahreswechsel wird für viele Haushalte in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland der Strom teurer. Nach Angaben des Vergleichs- und Vermittlungsportals Verivox haben 73 der 128 örtlichen Strom-Grundversorger in den drei Ländern Preiserhöhungen von durchschnittlich mehr als 6 Prozent angekündigt.

Die Preiserhöhungen der Grundversorger fallen je nach Bundesland unterschiedlich aus: So sind in Berlin und in Hamburg nach Verivox-Auswertungen bislang keine Erhöhungen angekündigt. In den Flächenländern steigen sie demnach im Durchschnitt zwischen 4,2 Prozent in Schleswig-Holstein und 6,6 Prozent in Hessen sowie dem Saarland. In den bevölkerungsreichen Bundesländern NRW und Bayern beträgt das Plus 6,2 Prozent beziehungsweise 5,5 Prozent.