Treffen der Europaminister : Strobel: EU-Coronahilfen sollen auch Grenzregionen erreichen

Saarbrücken Der von der EU beschlossene Corona-Wiederaufbauplan mit einem Volumen von 55 Milliarden Euro soll nach Ansicht des saarländischen Europaministers Peter Strobel (CDU) auch die deutschen Grenzregionen erreichen.

Vor allem sei wichtig, „dass die Mittel schnell dort ankommen, wo sie am stärksten gebraucht werden - also in Italien, in Spanien und auch in Teilen von Frankreich“. Strobel sagte: „Ob wir jetzt noch in diesem Jahr davon profitieren oder nächstes Jahr, das ist nicht prioritär. Sondern es ist wichtig, dass dort geholfen wird, wo die Not am größten ist.“