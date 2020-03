Strengere Regelungen gegen Corona-Ausbreitung greifen

Mainz Die Landesregierung hat im Kampf gegen das Coronavirus den Alltag der Rheinland-Pfälzer weiter eingeschränkt. Die Ordnungsbehörden kontrollieren, ob sich die Menschen daran halten - und appellieren an deren Einsicht.

In Rheinland-Pfalz gelten seit Samstag schärfere Regeln zur Eindämmung des Coronavirus - und die Menschen halten sich nach ersten Beobachtungen der Polizei meist daran. Die Polizeipräsidien meldeten zunächst keine größeren Verstöße. Die Regelungen „scheinen angekommen zu sein“, hieß es etwa aus Mainz. Auch in den Bereichen der Präsidien von Koblenz, Trier oder Ludwigshafen wurden zunächst keine gröberen Verstöße festgestellt.

Seit Samstag gilt in Rheinland-Pfalz zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen wie der Schließung von Schulen, Kitas und vielen Geschäften: Versammlungen von mehr als fünf Personen etwa in Parks sind verboten, zudem müssen Restaurants und Gaststätten geschlossen bleiben. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 stieg auf 1062 (Stand 11.00 Uhr). Es gibt zwei Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen.

KONTROLLEN - Innenminister Roger Lewentz (SPD) zufolge wird die Polizei die „konsequente Umsetzung der Corona-Bekämpfungsverordnung mit allen Kräften unterstützen“. Diese und die Ordnungsämter arbeiteten Hand in Hand. Streifen und Kontrollen sollen dabei helfen, „die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und vor allem Personengruppen anzusprechen und aufzulösen, um dadurch die mit deren Verhalten einhergehenden Gesundheitsrisiken für sich und andere zu reduzieren“. Verstöße könnten als Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat gewertet werden. Man setze auf die Solidarität der Rheinland-Pfälzer: „Nur gemeinsam kann die Ausbreitung des Virus eingedämmt und dadurch Leben gerettet werden“, sagte Lewentz.

CORONA STATT KONZERTE - Kurz nach den Feiern zum 100-jährigen Bestehen des Orchesters hat das Coronavirus auch den Probebetrieb der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zum Erliegen gebracht. „Die Einhaltung des Mindestabstandes ist sowohl bei kleinen als auch bei großen Gruppen nicht realisierbar“, sagte Intendant Beat Fehlmann der Deutschen Presse-Agentur. „Musik wird zusammen gespielt - und da ist räumliche Distanz in der Regel keine Option.“ Die Staatsphilharmonie hatte erst am 15. Februar mit einem Galakonzert mit Ehrengästen in Landau ihre ersten 100 Jahre gefeiert. Wegen der Corona-Krise musste das Orchester Gastspiele absagen.