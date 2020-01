Streitschlichterin attackiert und verletzt

Ludwigshafen Eine 36-Jährige hat in einem Lokal in Ludwigshafen versucht, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen zu schlichten und ist von einem 51-Jährigen angegriffen worden. Der Mann riss die Frau am Samstagmorgen nach Angaben der Ermittler zu Boden, griff ihr kräftig um den Hals und trat zu.

