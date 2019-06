Streitlust kostet den Führerschein

Daaden Seine Streitlust hat einen Mann in Daaden seinen Führerschein gekostet. Der betrunkene 54-Jährige haben vor einer Kneipe einem Nachbarn Prügel angedroht, daraufhin sei der Notruf alarmiert worden, teilte die Polizei in Betzdorf am Montag mit.

Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab, weil er betrunken Auto gefahren war.