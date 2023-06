Verteidigung Streitkräfte trainieren in Ramstein Transport von Verletzten

Die sogenannte Krisenreaktionsübung „Saber Guardian 23 Hospex“ richtet sich besonders an Luftlandekräfte. Sie ist ein medizinisch ausgerichteter Teil der multinationalen Übung „Defender 23“ in Europa. „Hospex“, die Abkürzung für „Hospital Exercise“, begann am 22. Mai und läuft bis zum 9. Juni. Die Übung sei eine gute Gelegenheit für Verbündete und Partner, gemeinsam in einem Echtzeit-Szenario die Abläufe beim Transport und bei der Notfallbehandlung von Verletzten zu verbessern, hieß es.