Streit zwischen Frauen mündet in Körperverletzungen

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein seit längerem bestehender Streit unter Nachbarn hat der Polizei zufolge in Kaiserslautern zwischen zwei Frauen zu Körperverletzungen und gegenseitigen Strafanzeigen geführt. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mitteilte, war es in einem Mehrfamilienhaus am Sonntag zu einem Tumult im Treppenhaus gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die ältere der beiden Frauen habe den Ermittlungen zufolge ihre Wohnungstür geöffnet, um nachzuschauen. Eine jüngere Nachbarin habe ihr daraufhin ins Gesicht geschlagen - die Folgen waren demnach unter anderem eine Schwellung über dem Auge und eine Schürfwunde an der Nase. Die jüngere Frau gab ihrerseits an, mit einem Holzstock auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Die Polizei ermittelt nun.