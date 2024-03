Ludwigshafen Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Die unterschiedliche Auffassung zweier Autofahrer über die Vorfahrtsregel an einer Kreuzung hat in Ludwigshafen für eine handfeste Auseinandersetzung gesorgt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hätten sich ein 39 Jahre alter und ein 48 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag gegenseitig beschuldigt, die Vorfahrt genommen zu haben.