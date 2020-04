Streit um Vorgehen bei Corona-Zuschüssen

Mainz Viele Betriebe oder Kleinstunternehmer bangen in der Corona-Krise um ihre Existenz. Der Bund und auch Rheinland-Pfalz helfen mit großen Beträgen. Die kämen nicht schnell genug an, meint die Opposition. Die Förderbank ISB berichtet von ganz praktischen Problemen.

Während Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) das rheinland-pfälzische Vorgehen bei Anträgen auf Zuschüsse in der Corona-Krise verteidigt, geht der Opposition die Auszahlung des Geldes zu langsam. Es müsse möglichst schnell Liquidität für Betriebe her, sagte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Landtages. „Ich kann das in diesem Land so nicht erkennen.“ Der AfD-Vertreter Matthias Joa forderte, das Land solle sich bei der Ergänzung zu Bundeshilfen ein Stück weit auch am Umsatz kriselnder Firmen orientieren und nicht nur an Betriebskosten.