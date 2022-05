Kaiserslautern : Streit um Unfall endet mit Gewalt: Kran muss Autos trennen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Nach einem Streit wegen eines Auffahrunfalls in Kaiserslautern ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge war am Sonntagabend ein 18-jähriger Autofahrer von einem 19-Jährigen Fahrer überholt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dies habe dem 18-Jährigen anscheinend nicht gepasst, weswegen er das Auto seinerseits überholte. Danach machte er laut eigener Aussage wegen einer Katze auf der Straße eine Vollbremsung, weswegen der 19-Jährige in sein Heck fuhr. Dadurch wurde niemand verletzt.

Anschließend gerieten die Fahrer und ihre Mitfahrer jedoch in einen Streit, wobei der 19-Jährige einem Mann aus dem anderen Auto eine „Kopfnuss“ verpasst haben soll. Zudem waren beide Unfallfahrzeuge ineinander verkeilt, sodass sie mit Hilfe eines Krans getrennt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-483979/2

(dpa)