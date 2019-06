Streit um Schlaganfallbehandlung: Nicht alle Klagen erledigt

Mainz Auch einige Monate nach der gemeinsamen Erklärung von Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft zur Beilegung des Streits um Abrechnungen von Schlaganfallbehandlungen laufen noch Klageverfahren. Von den bis Ende 2018 insgesamt rund 9100 bei den Sozialgerichten in Rheinland-Pfalz eingegangenen Klagen hätten sich bis Ende Mai dieses Jahres 5810 - also rund 63 Prozent - erledigt, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz auf Anfrage mit.

Es werde davon ausgegangen, dass nach und nach weitere Klageverfahren einer einvernehmlichen Erledigung zugeführt würden.