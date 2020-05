Trier Eine Dame aus der Region will partout keinen Rundfunkbeitrag zahlen. Bei ihrer Begründung vor dem Trierer Verwaltungsgericht holt sie weit aus – sogar sehr weit.

Die GEZ gibt es nicht mehr, aber der Name ist irgendwie erhalten geblieben – wie auch die Kritik einiger Zeitgenossen an den monatlichen Zwangsbeiträgen, zu denen jeder Haushalt herangezogen wird. Der Rundfunkbeitrag liegt derzeit bei 17,50 Euro im Monat, soll aber nach dem Willen der Ministerpräsidentenkonferenz ab nächstem Jahr auf 18,36 Euro angehoben werden.

Hinzu komme: „Warum soll ich für etwas zahlen, was mich belügt und die Fakten verschweigt?“, meint die Klägerin im Gerichtssaal und fängt an zu wettern gegen den ihrer Ansicht nach ungültigen Rundfunkstaatsvertrag und Medienberichte, die von den Alliierten beauftragt seien.

Auch Teil ihrer übrigen Argumentation klingen so, als sei die Trier-Saarburgerin Anhängerin der sogenannten Reichsbürgerbewegung, deren Mitglieder die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als legitimer und souveräner Staat bestreiten. „Die Wahlen in Deutschland sind eine Farce“, wettert die nach eigenen Angaben früher als Psychiaterin tätige Frau, „wir sind besetzt seit 1945, und die Alliierten entscheiden hier in allen Lebenslagen“.

„Wir haben gar keine Verfassung“, kontert die Klägerin und fährt die Vorsitzende an: „Sie haben doch Jura studiert und müssten wissen, was Recht und was Unrecht ist.“ Wenig später fügt sie dann noch entschuldigend hinzu, dass ihre Emotionen ja nicht gegen die Richterin gerichtet seien, „sondern gegen das System“. Die Situation in der BRD mache sie einfach stinkesauer, „und ich hoffe, dass es bald knallt“.