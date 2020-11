Streit um Raser-Strafen: Union soll nicht „blockieren“

Berlin Vor einem geplanten Neuanlauf im Bundesrat für einen Kompromiss zu höheren Strafen für Raser macht die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Druck auf die Union. „Wir schlagen eine faire Lösung vor, die Raser härter bestraft und Radfahrer besser schützt“, sagte die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

„Wenn CDU/CSU das jetzt aus purer Bockigkeit in allen Landesregierungen blockieren, währt die Straßenverkehrs-Unordnung bis zur Bundestagswahl.“ Der Bundesrat tagt am kommenden Freitag in Berlin.