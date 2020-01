Streit um Prüfung endet in gerichtlichem Vergleich

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa.

Koblenz Eine Sportstudentin der Uni Koblenz-Landau, die die Anforderungen ihres Studiums endgültig nicht erfüllt hat, darf an einer anderen Hochschule weiterstudieren. Das ergab ein Vergleich vor dem Verwaltungsgericht Koblenz nach Mitteilung vom Dienstag.

Die Frau hatte geklagt, weil sich die Anforderungen an ihre sogenannte Modulprüfung immer wieder geändert hätten, ohne dass dies stets erkennbar gewesen sei. Die beklagte Universität entgegnete, die Übergangsvorschriften seien zwar nicht in der letzten Änderung der Prüfungsordnung geregelt, jedoch mit Aushängen den Studenten mitgeteilt worden.

In der mündlichen Verhandlung argumentierte auch das Gericht, derartige Übergangsvorschriften müssten in der Prüfungsordnung selbst auftauchen. Dem Vergleich zufolge wird der sogenannte Nichtbestehensbescheid aufgehoben. Die Klägerin könne nun woanders weiterhin Sport studieren - nur nicht mehr an der Uni Koblenz-Landau.