Streit um Musik: Mann verletzt Paar mit Messer

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Neustadt/Weinstraße Ein unbekannter Mann hat ein Paar im Streit mit einem Messer verletzt. Zu dem Vorfall war es am Sonntagabend gekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach trafen ein 26-Jähriger und seine 19 Jahre alte Begleiterin an einem See auf den Unbekannten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa