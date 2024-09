Grenzkontrollen Streit um Migrationspolitik im Saar-Landtag

Die Forderung nach einem „Kurswechsel“ in der Migrationspolitik bleibt auch im Saarland umstritten. Bei einer Debatte im Plenum des Landtags bekräftigte die oppositionelle CDU das Verlangen nach mehr Grenzkontrollen und „Überstellungen“ an der deutschen Grenze. Innenminister Reinhold Jost (SPD) bekannte sich zu einer „konsequenten Anwendung von Recht und Gesetz“, mahnte jedoch: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen populistischen Überbietungswettbewerb hineingeraten.“