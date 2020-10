Streit um Maskenpflicht: Mann geschlagen und leicht verletzt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mainz Nach einem Streit wegen der Maskenpflicht ist ein Mann an einer Bushaltestelle in Mainz geschlagen und leicht verletzt worden. Der 35 Jahre alte Schläger habe kurz zuvor bei einer Busfahrt keine Maske getragen und sei daraufhin von einem älteren Herrn angesprochen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

