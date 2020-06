Streit um Maske in Gaststätte endet mit Polizeieinsatz

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Riegelsberg Die Polizei hat eine Auseinandersetzung um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in einer Gaststätte im Saarland beenden müssen. Das teilten die Beamten am Mittwoch mit. Demnach betraten zwei 17-Jährige ohne Alltagsmaske das Lokal in Riegelsberg am Dienstagabend.

Als der Inhaber sie aufforderte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, weigerten sich die beiden Teenager.