Prozesse Streit um Länderfinanzausgleich: Klage „existenzbedrohend“

Im Streit mit Bayern um den Länderfinanzausgleich wehren sich nun zwölf Bundesländer. Sie reichten am Montag ihre Stellungnahme am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein. Die Klage Bayerns könnte „existenzbedrohend“ für das Land Bremen werden, sagte Bremens Finanzsenator Björn Fecker (Grüne). „Wir werden alles Mögliche daran setzen, gemeinsam mit den anderen Ländern, den Status quo auch zu erhalten.“