Streit um Blitzer-Daten: ADAC fordert genauere Vorgaben

München/Koblenz Angesichts zahlreicher Gerichtsverfahren um die Verwertbarkeit von Blitzer-Daten hat sich der ADAC für eindeutigere Vorgaben ausgesprochen. Bislang legten die Anforderungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zwar so manches fest, was Messgeräte alles haben müssten, sagte ein Experte des Automobilclubs.

In mehreren Verfahren, unter anderem vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz, geht es im Kern darum, welche Daten Blitzgeräte speichern müssen, um Messungen bei Zweifeln im Nachhinein noch einmal überprüfen zu können. Der ADAC-Fachmann sagte, eine solche nachträgliche Prüfung müsse gar nicht unbedingt dem Verkehrssünder helfen. In den meisten Fällen bestätigten Gutachten die Messungen.