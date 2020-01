Streit über versprochenes Geld für den notleidenden Wald

Mainz Über die von der Bundesregierung für den kranken Wald zugesagten Finanzhilfen gibt es Streit. Die Bäume brauchen unterdessen zudem dringend mehr Regen - ein neues Borkenkäferjahr steht bevor.

„Während die Mühlen der Regierung so langsam arbeiten, kommt der Wald unter die Räder“, kritisierte die FDP-Abgeordnete aus dem Hunsrück. Die Holzpreise seien inzwischen so tief gesunken, dass selbst die Entfernung von Schadholz für viele Waldbesitzer zur finanziellen Belastung werde.

Die Landesregierung aus SPD, FDP und Grünen in Mainz habe es in der Hand, entgegnete der Ministeriumssprecher. Es stehe zudem bereits Geld für den Wald zur Verfügung, das die Landesregierung abrufen könne. Zudem könne nicht ausgezahltes Geld aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) - von dem es in Rheinland-Pfalz einiges gebe - zur Unterstützung bei Waldschäden umgewidmet werden.

Die Trockenheit und der Borkenkäfer setzen dem geschädigten Wald unterdessen nach zwei extremen Jahren auch 2020 zu. „Noch nie war der Befall durch Borkenkäfer so hoch wie in den vergangenen beiden Jahren“, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Mainz. Mehr als drei Millionen Fichten seien 2018 und 2019 infolge des Borkenkäferbefalls gestorben. Die Situation für die Nadelbäume werde voraussichtlich auch 2020 sehr kritisch bleiben. Doch auch andere Baumarten leiden: Etwa 82 Prozent aller Waldbäume sind nach dem kürzlich vorgelegten Waldzustandsbericht krank. „Noch nie zuvor sind so viele Bäume abgestorben oder kurz davor.“