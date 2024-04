Finanzen Streit über Bezahlung der Busfahrer im Landtag

Dass ein solcher Index, wie er in Nachbarbundesländern schon existiert, auch in Rheinland-Pfalz kommen soll, hatte die Landesregierung bereits 2020 angekündigt. Der Staatssekretär im Mobilitätsministerium, Michael Hauer, betonte in der Debatte, dass die Politik nicht in die Tarifautonomie eingreifen dürfe. Auch ein ÖPNV-Index könne Tarifverhandlungen nicht ersetzen. Die Landesregierung sei aber offen für Gespräche und arbeite an einer Lösung. Im Mai würden Spitzengespräche starten.