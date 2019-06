Streit: Skateboarder klammert sich an Motorhaube

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/Archivbild.

Koblenz Bei einem Streit mit einem Autofahrer in Koblenz hat sich ein Skateboarder an die Motorhaube des fahrenden Wagens geklammert und den Außenspiegel abgetreten. Beim Loslassen habe sich der 32-Jährige leicht verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

