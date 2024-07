Landtag Streit legt Landtagsmandat nieder und wechselt nach Brüssel

Der bisherige Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag von Rheinland-Pfalz, Joachim Streit, legt sein Abgeordnetenmandat nieder und wechselt ins Europäische Parlament. Damit übernimmt nun auch offiziell Helge Schwab den Posten des Fraktionsvorsitzenden. Als Abgeordneter im Landtag in Mainz rückt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Bernhard Alscher, für Streit ins Parlament. Alscher wird nach Angaben eines Sprechers in Kürze nach seinem Urlaub in die Landtagsfraktion aufgenommen.