Streit gefährdet Zukunft der Loreley-Bühne: Weniger Konzerte

St. Goarshausen Ein juristischer Streit gefährdet die Zukunft der traditionsreichen Loreley-Bühne - schon in diesem Sommer erklingen dort deutlich weniger Konzerte. Nur die Rockband Tote Hosen (26. August), der Schlagersänger Roland Kaiser (21.

Hintergrund ist ein Streit um die Pacht für die Kleinstadt St. Goarshausen. Lautenschläger hat die Zahlungen nach eigener Aussage in den vergangenen drei Jahren um insgesamt rund 180 000 Euro gekürzt. Die Renovierung der denkmalgeschützten Freilicht-Bühne aus der NS-Zeit sei 2016 und 2017 in Verantwortung der Stadt St. Goarshausen großenteils mangelhaft geplant und ausgeführt worden. Der zweite Bauabschnitt sei auf unbestimmte Zeit verschoben worden. „Bis heute sind unsere Verwaltung und unsere Künstlergarderoben in uralten Containern untergebracht“, kritisiert Lautenschläger. Dabei habe seine Firma selbst mehrere Hunderttausend Euro investiert.