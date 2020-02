Streit eskaliert: Drei Leichtverletzte

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Katzwinkel Im Landkreis Altenkirchen ist ein Streit zwischen einem Paar eskaliert. Eine 36-Jährige rief aus Angst vor ihrem Lebensgefährten die Polizei an, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der 35-Jährige habe die herbeigerufenen Polizisten in Katzwinkel angegriffen und dabei zwei Beamte leicht verletzt.



