Streit bei Trinkgelage: Männer durch Messerschnitte verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/Archiv.

Kirchen Bei einem Trinkgelage in einer Wohnung in Kirchen sind zwei Männer mit einem Messer verletzt worden. In der Nacht zu Dienstag hatten sich vier Männer im Alter von 48 bis 60 Jahren in der Wohnung aufgehalten und reichlich Alkohol konsumiert, wie die Polizei mitteilte.

