Gewerkschaft Verdi Streiks vor Weihnachten im Einzelhandel wahrscheinlich

Bei den Tarifgesprächen für den Einzelhandel mit etwa 150.000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz sowie rund 36.000 im Saarland war in mehreren Verhandlungsrunden kein Abschluss erreicht worden. Die Gewerkschaft hat in dem Konflikt schon mehrfach zu Streiks aufgerufen. Das Weihnachtsgeschäft ist für die Händler besonders wichtig.