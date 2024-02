Tarife Streiks in Rheinland-Pfalz haben erneut starke Auswirkungen

In Mainz und in Trier sei es zu Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und Fahrerinnen und Fahrern gekommen, die fahren wollten, sagte Bärschneider. So sei es auch zu Blockaden am Betriebshof gekommen. Teils seien Mitarbeiter überzeugt worden, sich dem Warnstreik anzuschließen, hieß es. In einem Notbetrieb seien 25 Fahrzeuge, darunter sieben Straßenbahnen, unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Mainzer Mobilität. Auch in Pirmasens, Kaiserslautern und im regionalen Busverkehr in der Rhein-Nahe-Region wurden kommunale Verkehrsbetriebe bestreikt.