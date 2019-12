Streik in Frankreich trifft auch Zugverkehr in der Pfalz

Kaiserslautern Zugreisende in der Pfalz müssen am ersten Weihnachtsfeiertag unter Umständen umplanen. Am Mittwoch werde kein Zug zwischen Kaiserslautern und Wissembourg fahren, teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd am Montag mit.

Der Grund sei der anhaltende Streik in Frankreich. Ob ein Ersatzverkehr eingerichtet werden kann, war zunächst unklar. Auch stand am Montagmittag noch nicht fest, ob die Züge im Nahverkehr am zweiten Weihnachtsfeiertag fahren können.