Gewerkschaften Streik im privaten Busgewerbe: „Räder stehen still“

In einer Urabstimmung hätten 99,12 Prozent der Mitglieder für längere Erzwingungsstreiks votiert, teilte Verdi in Mainz mit. „Seit 9.50 Uhr am Montag stehen daher die Räder still.“ Der Gewerkschaft zufolge sind weite Teile des Bundeslandes betroffen. „Auch der Berufspendler- und der gesamte Schülerverkehr wird in vielen Teilen von Montag bis Sonntag nicht mehr stattfinden können.“