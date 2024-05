Arbeit Streik im Busgewerbe in Rheinland-Pfalz angelaufen

Der Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz hat am Mittwochmorgen begonnen. Dies teilte eine Verdi-Sprecherin am frühen Morgen mit. Nach einem erneuten Scheitern der Tarifgespräche hatte die Gewerkschaft Verdi am Dienstagabend die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.