Streik führt weiter zu Zugausfällen

Mainz/Saarbrücken Wegen des Lokführerstreiks brauchen Bahnreisende weiter gute Nerven. Mehrere Bahnlinien in Rheinland-Pfalz und im Saarland entfallen ganz, auf anderen Linien läuft der Verkehr nur eingeschränkt.

Im Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland hat der Streik der Lokführer am Donnerstag wieder zu massiven Einschränkungen geführt. Der Ersatzverkehr werde jedoch weitestgehend eingehalten, sagte eine Bahnsprecherin am Mittag in Frankfurt. In den beiden Bundesländern entfallen vier Linien der DB Regio und zwei S-Bahn-Linien nach Angaben der Bahn ganz, auf vielen anderen Strecken ist nur eingeschränkter Verkehr möglich. Zusätzlich könne es zu kurzfristigen Verspätungen und Ausfällen kommen, teilte die Bahn mit. Größere Staus auf den Straßen wurden nicht registriert. Wegen der Ferien sei es nach wie vor vergleichsweise ruhig, sagte ein Polizeisprecher aus Mainz.