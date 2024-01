Bahn Streik der Lokführer bremst Bahnverkehr auch in Hessen aus

Das Hessische Landesarbeitsgericht hatte am Dienstagabend einen Antrag der Deutschen Bahn auf eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik abgelehnt. Auch das Regio-Bahnunternehmen Transdev scheiterte in einem zweiten Eilverfahren gegen den Streik. Die GDL hat mit ihren Streikmaßnahmen bei der Deutschen Bahn bereits am Dienstag um 18.00 Uhr im Güterverkehr begonnen.