Behinderungen erwartet Streik bei privaten Busunternehmen

Schülerinnen, Schüler und andere Fahrgäste privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz müssen sich an diesem Montag erneut auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Fahrerinnen und Fahrer im privaten Busgewerbe zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Der Ausstand soll in der Nacht auf Montag um 3.00 Uhr starten und bis zum Ende der Schicht am selben Tag dauern.