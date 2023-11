Rhein und Saar Streik-Auswirkungen bei Regionalbahnen: Rhein und Saar

Ab Freitagfrüh soll wieder der reguläre Fahrplan gelten. „Da auch nach dem Ende des GDL-Streiks mit mehr Reisenden als sonst zu rechnen ist, empfehlen wir im Fernverkehr eine Sitzplatzreservierung“, erklärte die Sprecherin. Um am Freitag das reguläre Angebot erfüllen zu können, müsse im gesamten Fern- und in Teilen des Regionalverkehrs auch nach Ende des Warnstreiks am Donnerstag, 18.00 Uhr, zunächst noch der Notfahrplan gelten. Dies ermögliche einen reibungslosen Betriebsstart am Freitagmorgen.