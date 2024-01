Kultusministerkonferenz Streichert-Clivot pocht auf nächsten Digitalpakt

Schnelle Ergebnisse erhofft sich die Bildungsministerin zudem bei den Verhandlungen mit dem Bund für das Startchancenprogramm. Sie gehe davon aus, dass man Anfang Februar zu einer Verständigung kommen und dann auch die notwendigen Vereinbarungen unterzeichnen könne. Der Zeitplan sei ausgesprochen eng, weil das Programm bereits zu Beginn des kommenden Schuljahres an den Start gehen solle. Mit dem sogenannten Startchancen-Programm sollen bundesweit 4000 Schulen in schwierigen Lagen in den kommenden Jahren spezielle staatliche Förderung in Milliardenhöhe bekommen.